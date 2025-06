Rund 20 Aussteller bieten am Stadtfest Sonntag ihre zum Teil selbsthergestellten Waren an.

Von einer großen Auswahl an Hüten und Mützen über Schmuck, Feuerkörbe, selbstgenähte Kinderkleidung, handgemachten Seifen, Drechselarbeiten oder Beton-Deko für den Garten, ist das Angebot wieder abwechslungsreich. Der Markt ist eine Ergänzung am Sonntag beim Stadtfest Hayingen und lädt in unserem Städtle zum Bummeln ein.