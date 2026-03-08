Kreativraum Töpfern

Workshop für Jugendliche ab 12 Jahren

Im Mittelpunkt dieses Workshops steht die Gestaltung eines persönlichen Objekts aus Ton – eines Symbols, Glücksbringers oder Begleiters, der für die eigenen Stärken, Wünsche oder Ziele stehen kann. So entsteht ein ganz persönlicher Kraftgegenstand mit individueller Bedeutung.

Die Arbeit mit Ton lädt dazu ein, zur Ruhe zu kommen, den eigenen Ideen Raum zu geben und sich kreativ auszudrücken. Beim Kneten, Formen und Gestalten stehen nicht Leistung oder Perfektion im Vordergrund, sondern der persönliche Gestaltungsprozess.

Am Ende entsteht ein selbst gestaltetes Unikat, das als persönlicher Begleiter und Erinnerung an die eigenen Stärken mit nach Hause genommen werden kann.