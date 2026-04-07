Kreativtag für Kinder

Im und um das StadtMuseum herum warten unterschiedliche Mitmachstationen, welche sich den skandinavischen Literaturklassikern aus der Kindheit widmen.
Info
Stadtmuseum Fellbach Hintere Straße 26, 70734 Fellbach
Kinder & Familie
Europäischer Kultursommer
Stadtmuseum Fellbach Hintere Straße 26, 70734 Fellbach
Im und um das StadtMuseum herum warten unterschiedliche Mitmachstationen, welche sich den skandinavischen Literaturklassikern aus der Kindheit widmen.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH