Kreativwerkstatt für Kinder

Die Kreativwerkstatt ist ein Ort des Schaffens und Experimentierens mit verschiedenem Material und Werkzeug. Unter Anleitung können Kinder ihre Lust am Malen, am kreativen Gestalten und am Experimentieren erleben und ausleben. Dabei stehen der Prozess und die Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Farben, Materialien und Techniken im Vordergrund.

Das Angebot ist für Kinder von 5 bis 9 Jahren geeignet und findet ab 07.09.2021 jeden Dienstag (außer in den Schulferien) von 16.00 - 17.30 Uhr im Familienzentrum Marbach statt.

Eine Anmeldung per Mail an Kreativwerkstatt@elternforum-marbach.de ist erwünscht. Die Teilnahme ist wie bei allen regelmäßigen Angeboten kostenlos. Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Weitere Infos und die Wegbeschreibung zum Familienzentrum sind auf der Homepage www.elternforum-marbach.de nachzulesen.