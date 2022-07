Kreativwerkstatt: Gestalte Deine Wunschbibliothek

Gemeinsam mit einer Dozentin der Jugendkunstschule gestaltet ihr aus euren Ideen eure Wunschbibliothek. Die fertige Arbeit kann als Kreativaufgabe beim Heiß-auf-Lesen-Projekt der Stadtbücherei eingereicht werden und bringt so ein zusätzliches Los, mit dem man beim großen Heiß-auf-Lesen-Abschlussfest am 16.09. einen von vielen tollen Preisen gewinnen kann. Der Workshop ist zweitägig. Der erste Tag beginnt um 13.30 Uhr in der Stadtbücherei Backnang, Im Biegel 13 und endet in der Jugendkustschule Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang. Der zweite Tag beginnt um 14.00 Uhr direkt in der Jugendkunstschule. Anmelden könnt ihr euch nach Erscheinen des Ferienspaß-Programmheftes telefonisch und per Email direkt bei der Stadtbücherei Backnang, Tel.:07191 894-498, E-Mail:stadtbuecherei@backnang.de