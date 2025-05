Tamara Siebert von der Kunstschule Harmonie bietet am 21. Juni 2025 eine Kreativzeit für Erwachsene in der Stadtbücherei an.

Innerhalb von zwei Stunden führt sie in die Technik der Aquarellmalerei ein. Das Angebot ist ein interessanter Anfängerkurs für alle Interessierten zum Erlernen dieser Technik. Material, Farben und Papier werden von Frau Siebert gestellt.

Der Kurs beginnt um 9.30 Uhr und dauert 1,5 Stunden.

Anmeldung bitte unter 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de