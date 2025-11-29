Kreativzeit für Kinder

Tamara Siebert von der Kunstschule Harmonie leitet am 29. November 2025 einen Kreativkurs für Kinder. In der Stadtbücherei können Kinder Windlichter aus Gläsern farbig gestalten, vielfältig verzieren und ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Ein so von Kinderhand gestaltetes Licht lasst sicher manchen grauen Novembertag strahlen.

Der Kurs beginnt um 9.30 Uhr und dauert 1,5 Stunden.

Anmeldung bitte unter 07940 9811611 oder stadtbuecherei@kuenzelsau.de