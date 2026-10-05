Kreativzeit im Familienzentrum KiM

Spiel- und Basteltreff im Familienzentrum KiM!

Freut euch auf einen bunten Nachmittag voller Fantasie, kreativer Basteleien und bekannten Brettspielen für alle Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren.

Fühlt euch Willkommen!

Unser Treff ist mehr als nur Basteln, kreativ sein und Toben für die Kleinen. Wir möchten einen Ort bieten, an dem auch Eltern bei einer Tasse Kaffee kurz durchatmen, sich austauschen und andere Familien kennenlernen können.