An die Kreide, fertig, los:

Es ist wieder soweit, am 5. Juli 2026 werden die Straßen Rechberghausens in den unterschiedlichsten Farben leuchten. Seid dabei wenn sich die Stadt in ein großes und buntes Kunstwerk verwandelt und hinterlasst Eure eigene künstlerische Signatur.

Gemeinsam machen wir Rechberghausen bunter! - Die KreideZeit in Rechberghausen verbindet zweitjährlich viele Kunstliebhaber aus den unterschiedlichsten Regionen Baden-Württembergs.

Auch dieses Jahr ist den kleinen und großen Malkünstlern in Sachen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also lasst Eurer Fantasie freien Lauf und schafft beeindruckende, witzige und interessante Kunstwerke.

Es ist egal, ob Ihr bereits Vorkenntnisse in der Straßenmalkunst habt oder Ihr eine neue Leidenschaft für Euch entdecken wollt – Jeder, egal ob jung, älter, Profi oder Laie ist herzlich willkommen, an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Die Teilnahme kann hierbei gruppenweise oder einzeln erfolgen. Die schönsten Bilder werden mit tollen Preisen gekürt. Die Preisvergabe wird von einer fachkundigen Jury erfolgen. Bei der Bewertung der Kunstwerke stehen natürlich Talent und Kreativität im Vordergrund.

Informationen:

Ab 9 Uhr dürfen sich die Teilnehmer im KreideZeit-Büro auf dem Kirchplatz ihre Startnummer sowie das kostenlose Kreidepaket abholen.

Um 18 Uhr findet die Siegerehrung der verschiedenen Kategorien auf dem Kirchplatz statt.

Start: Sonntag, 05.07.2026 um 9 Uhr

Anmeldung und Kreideausgabe bis 17 Uhr - im KreideZeit- Büro am Unterem Kirchplatz

Preisverleihung: 05.07.2026 um 18 Uhr