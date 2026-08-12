Kreisbau Kirchheim Knights - MHP RIESEN Ludwigsburg // POKALSPIEL

Am kommenden Mittwoch den 15.7., startet der Dauerkartenverkauf für die Spiele der Kreisbau Knights in der BARMER 2. Basketball Bundesliga Saison 2026/2027. Zwei Tage später startet zudem der Ticketverkauf für das Pokalspiel gegen einen Bundesligisten am 13. September 2026 in der EWS Arena in Göppingen. Die Vorbereitungen für das Highlight im Jubiläumsjahr sind bereits gestartet.

Mit dem Wechsel in den Juli, startete offiziell das neue Geschäftsjahr der Knights GmbH. Die Ritter stehen dabei vor ihrem 20-jährigen Jubiläum, was am vergangenen Wochenende mit einem tollen Kinderfest gebührend gefeiert wurde und den Startschuss in eine besondere Jubiläumssaison darstellte. Die Besucherinnen und Besucher genossen einen schönen Tag rund um die Kirchheimer Ritter. Einige Kinder testeten sich im Sportparcours aus, bastelten oder malten in der Spieleecke, während die Erwachsenen dem tollen Konzert der Band LUX folgten. Und es geht direkt weiter mit den nächsten Events.

Nur noch wenige Wochen, dann startet die Vorbereitung auf die neue Saison und die beginnt direkt mit einem der größten Spiele der Knights Clubhistorie. Erstmals treten die Teckstädter in einem offiziellen Spiel und Wettbewerb gegen einen Bundesligisten an. Dank des Erreichens des Finales der Playoffs in der vergangenen Spielzeit, qualifizierten sich die Männer von Head Coach Igor Perovic für den Netto BBL Pokal, welcher am Sonntag den 13.9. um 17 Uhr in der Göppinger EWS Arena ausgespielt wird. Tickets für das Spiel gibt es jedoch bereits ab kommenden Freitag. Dann startet der Vorverkauf für die historischen Partie. „Wir freuen uns total auf das Duell gegen einen Bundesligisten. Es ist für uns ein ganz besonderes Ereignis und die Planungen für das Spiel laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren,“ sagte Knights Geschäftsführer Chris Schmidt. Da das Spiel an einem Sonntag, dem letzten Tag der Sommerferien stattfindet, stehen vor allem Schülerinnen und Schüler, sowie Familie im Fokus. Der perfekte Ferienabschluß.