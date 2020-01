Kreisentscheid Böblingen/Nord des Vorlesewettbewerbs

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weiteren kulturellen Einrichtungen durchgeführt.

Er zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben.

Lesebegeisterte Schüler der 6. Klassen sind auch in diesem Jahr wieder beim Lesewettbewerb am Start. Rund 7.200 Schulsiegerinnen und Schulsieger werden sich bis Mitte Dezember für die regionalen Entscheide qualifizieren, die über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Finale am 24. Juni 2020 in Berlin führen.