Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs

Das Kulturforum Schorndorf richtet im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels den Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb 2018/2019 aus.

Die teilnehmenden Wettbewerber*innen sind die Schulsieger*innen der Klassen 6. In zwei Durchgängen werden mitgebrachte und fremde Texte vor einer Jury gelesen.

Rund 600.000 Schüler*innen aus ganz Deutschland beteiligen sich am Vorlesewettbewerb. Was klein im Klassenverband beginnt, endet am 26. Juni 2019 mit dem Bundesfinale in Berlin.

Seit 1959 wird der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten durchgeführt und ist die größte Leseförderungsinitiative Deutschlands.