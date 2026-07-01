Kreissparkasse Open-Air Kino Heilbronn

Vom 28. Juli bis 18. August verwandelt sich das Gelände der Genossenschaftskellerei Heilbronn wieder in einen besonderen Kinosaal unter freiem Himmel.

Das Open-Air-Kino Heilbronn feiert 2026 seine 25. Saison und gehört seit vielen Jahren zu den festen Sommer-Highlights der Region.

An 22 Abenden erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Filmprogramm mit aktuellen Kino-Highlights, Publikumslieblingen und besonderen Filmen für unterschiedliche Geschmäcker. Von Komödien und Dramen über Arthaus-Filme bis hin zu Familien- und Unterhaltungskino. Ergänzt wird das Programm durch besondere Formate wie den Familientag, den Ehrenamtstag und die Late-Night-Vorstellungen.

Bereits ab 19 Uhr beginnt das Vorprogramm auf dem Gelände und früher kommen lohnt sich. Vor Filmbeginn sorgen Bands, DJs, Shows und weitere Acts für Unterhaltung und eine besondere Atmosphäre. Dazu gibt es ein gastronomisches Angebot, Snacks und Drinks, sodass der Kinoabend schon lange vor dem eigentlichen Filmstart beginnt.

Sobald es dunkel wird, startet der Film auf der großen Leinwand und macht das Gelände für einen Abend zum besonderen Kinosaal unter freiem Himmel. Das Open-Air-Kino Heilbronn ist barrierefrei zugänglich und bietet kostenfreie Parkmöglichkeiten.

Ob mit Freunden, Familie, Kolleginnen und Kollegen oder als entspannter Abend zu zweit: Das Open-Air-Kino ist ein Treffpunkt für alle, die Kino, Kultur und Sommerabende in besonderer Atmosphäre erleben möchten.