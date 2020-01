Der SV Morsbach zeigt in der Saison 2020 das Stück ‚Kreuzfahrt im Schweinestall‘ von Carsten Lögering. Die Saison startet am 17. Januar zu insgesamt 10 Vorstellungen in der Sporthalle Morsbach. Karten im Vorverkauf bei Tabak Brückbauaer und bei Marlene Grombach (07940 / 4841). Der Ticketpreis für die Saison 2020 beträgt 9,00 Euro. Vor den Vorstellungen bieten wir verschiedene Speisen und Getränke (auch in den Pausen) an. An den Sonntagsvorstellungen gibt es Kaffe und Kuchen.19:30 Uhr, Einlass 18:00Freitag, 17.01.2020 Samstag, 18.01.2020 Freitag, 24.01.2020 Samstag, 25.01.2020 Freitag, 31.01.2020 Freitag, 07.02.2020 Freitag, 14.02.2020 Samstag, 15.02.2020 14:00 Uhr, Einlass 12:00Sonntag, 26.01.2020 Sonntag, 09.02.2020