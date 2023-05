Kreuzgangspiele: Der Geizige

Nein, Geiz ist nicht „geil“ in Molières wunderbarer Komödie, sondern sonderbar und sehr komisch. Warum um alles in der Welt hortet ein überaus wohlhabender Mensch jede Menge Geld, das er gierig zusammengerafft hat?

Warum terrorisiert dieser Geizkragen seine ganze Familie und lässt nur seinen Willen gelten? Warum bemerkt er nicht, wie er sich selbst durch sein Verhalten mehr und mehr der Lächerlichkeit preisgibt?

Vor über 350 Jahren hat Molière sein Stück über den Geiz geschrieben. Es ist in seiner subversiven Komik heute so treffend wie damals: Hemmungsloses Besitzstreben reißt die Welt in Stücke. Und verheerender Geiz ohne Not ist die jämmerliche Krönung dieser egoistischen Obsession. Es braucht Witz und Mut, um ins dunkle Auge dieser Todsünde zu blicken und sie gnadenlos als das zu entlarven, was sie ist: einfach nur überflüssig und zutiefst lächerlich. Molière ist das gelungen wie keinem Zweiten. Er hat uns dadurch eine der schönsten Komödien der Weltliteratur geschenkt.

Und – so viel sei verraten – in diesem Stück trägt der Geiz nicht den Sieg davon. Wie könnte er auch? In einer Komödie?

Komödie von Molière