Kreuzgangspiele: Der kleine Häwelmann

Der kleine Häwelmann kann einfach nicht einschlafen. Seine Mutter rollt ihn in seinem Bettchen hin und her, aber Häwelmann ist immer noch munter, auch als seine Mutter schon längst eingeschlafen ist.

Da baut sich der Junge aus seinem Nachthemd ein Segel und rollt in seinem Bettchen von einer Zimmerecke in die andere. Der Mond lässt einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen und darauf fährt der kleine Häwelmann zum Haus hinaus und in den Himmel hinein. Er segelt mitten durch die Sterne. Und dem Mond saust er vorwitzig über die Nase. Das ärgert den Mond so sehr, dass er sein Licht auslöscht, und auch die Sterne gehen schlafen. Da sehnt sich der kleine Junge nach dem Ort, an dem es am allerschönsten ist: nach seinem Zuhause.

Die Aufführung ist eine Kooperation der Kreuzgangspiele mit der bei unserem ganz jungen Publikum so beliebten BühneBumm.

Schauspiel für Menschen ab 3 Jahren

Regie: Thomas Esser