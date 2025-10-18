Kreuzgangspiele extra: Schreiben Sie mir oder ich sterbe Liebesbriefe

Kaum etwas bewegt uns so sehr wie ein in Worte gefasstes Liebesgeständnis. Liebesbriefe werden seit Jahrhunderten geschrieben: als flüchtige Notiz, sorgfältig aufgesetzt oder übermittelt von der Feldpost.

In ihren Liebesbriefen werden Berühmtheiten zu Menschen. Ob Oscar Wilde, Ingeborg Bachmann, Heinrich von Kleist, oder Sarah Bernhardt – mit jedem Brief erhaschen wir einen wahren Blick in die Seele dieser Menschen. Gesine Cukrowski und Gerd Lukas Storzer lesen sie mit großer Intensität und Humor. Eine literarische Revue voller überraschender und gefühlvoller Momente.