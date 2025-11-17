Kreuzgangspiele extra: Unterwegs in Sachen Liebe - Jazz, Soul & Chanson

Das wird ein musikalischer Abend der Extraklasse: Steffi Denk, bekannt als die „schärfste Stimme Bayerns“, kommt mit ihren Flexible Friends nach Feuchtwangen.

Das Programm ist mal lauter, mal leiser, mal lebhaft, mal langsam – mal Swing, mal Soul, mal Chanson, mal Brazil... Ein bunter Mix, der für jeden Geschmack etwas bietet. Und: Wer Steffi Denk kennt weiß, dass dieser Abend auch sehr unterhaltsam und richtig lustig werden kann. Zu den Flexible Friends gehören Martin „Möpl“ Jungmayer am Tenorsaxophon, Multiinstrumentalist Norbert Ziegler an Klavier, Akkordeon, Trompete oder Flügelhorn, Markus Fritsch am Kontrabass und Michael „Scotty“ Gottwald am Schlagzeug.