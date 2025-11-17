Kreuzgangspiele extra: Unterwegs in Sachen Liebe - Jazz, Soul & Chanson

mit Steffi Denk & Flexible Friends

Stadthalle Kasten Feuchtwangen Am Kasten 2, 91555 Feuchtwangen

Das wird ein musikalischer Abend der Extraklasse: Steffi Denk, bekannt als die „schärfste Stimme Bayerns“, kommt mit ihren Flexible Friends nach Feuchtwangen.

Das Programm ist mal lauter, mal leiser, mal lebhaft, mal langsam – mal Swing, mal Soul, mal Chanson, mal Brazil... Ein bunter Mix, der für jeden Geschmack etwas bietet. Und: Wer Steffi Denk kennt weiß, dass dieser Abend auch sehr unterhaltsam und richtig lustig werden kann. Zu den Flexible Friends gehören Martin „Möpl“ Jungmayer am Tenorsaxophon, Multiinstrumentalist Norbert Ziegler an Klavier, Akkordeon, Trompete oder Flügelhorn, Markus Fritsch am Kontrabass und Michael „Scotty“ Gottwald am Schlagzeug.

Info

Stadthalle Kasten.jpg
Stadthalle Kasten Feuchtwangen Am Kasten 2, 91555 Feuchtwangen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Kreuzgangspiele extra: Unterwegs in Sachen Liebe - Jazz, Soul & Chanson - 2026-01-31 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Kreuzgangspiele extra: Unterwegs in Sachen Liebe - Jazz, Soul & Chanson - 2026-01-31 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kreuzgangspiele extra: Unterwegs in Sachen Liebe - Jazz, Soul & Chanson - 2026-01-31 20:00:00 Outlook iCalendar - Kreuzgangspiele extra: Unterwegs in Sachen Liebe - Jazz, Soul & Chanson - 2026-01-31 20:00:00 ical

Tags