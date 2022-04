Kreuzgangspiele: Bachmann

Das Leben und Wirken der Dichterin Ingeborg Bachmann (1926 – 1973) kann gelesen werden als ein großes Aufbäumen gegen die Verwerfungen des Faschismus, die ihre Generation geprägt haben und bis heute nachwirken. In der Auseinandersetzung mit dem Werk Bachmanns ist eine vielschichtige Theaterperformance entstanden, die wie die Dichterin selbst um eigene Ausdrucksformen ringt. Hier wird exemplarisch vorgeführt, wie sich eine Frau in einer Welt von Männern behauptet, deren Erleben und Handeln durch die Schrecknisse des Nationalsozialismus zutiefst verstört und verstörend sind. Die Produktion, die in Kooperation des movingtheatre.de und des Freien Werkstatt Theaters Köln mit den Kreuzgangspielen entstanden ist, stellt die großen Fragen Ingeborg Bachmanns auf faszinierende und berührende Weise in den Kontext unserer zeitgenössischen Wirklichkeit.