Kreuzgangspiele: Pippi Langstrumpf

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, kurz Pippi genannt, ist anders als alle anderen - und das ist gut so...

Sie lebt mit einem Äffchen und einem Pferd in der Villa ‚Kunterbunt‘, ihre beste Freundin heißt Annika und ihr bester Freund Tommy. Sie liebt es, Geschichten zu erzählen, die einfach nur unglaublich klingen. Gut, was? Pippi hat ein wildes Wesen und gleichzeitig ist sie ein zutiefst liebes und liebenswertes Kind. Doch wenn jemand böse zu ihr ist, erkennt sie das schnell und weiß sich zu wehren. Gut so! Ihre mutigen Streiche und herrlichen Späße sind voll Witz und Sinn und stellen die Welt manchmal einfach auf den Kopf. Und siehe da – die Welt wird besser dadurch. Wirklich! Doch das Wichtigste ist, dass Pippi zu allen stets offen und gerecht ist. Deshalb ist sie ein Vorbild für alle Kinder und – ja, ja! – auch für alle Erwachsenen.

Unserer Aufführung liegt die originale Theaterfassung aus der Feder Astrid Lindgrens zugrunde. Es ist ein so wunderbares Familienstück, dass niemand es versäumen sollte. Alle Kinder werden es lieben – und alle Erwachsenen auch.