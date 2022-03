Glenn Gould – Der Pianist in Briefen und Musik

Kunstklang Feuchtwangen Thomas Hupfer Thomas Hupfer

Nach einer sehr bewegten und bewegenden Herbst-Winter-Saison in der Reihe Kreuzgangspiele extra bildet ein Abend über den Ausnahmekünstler

Glenn Gould am Freitag, den 1. April 2022, um 20 Uhr, in der Stadthalle Kasten den letzten Höhepunkt und den Schlusspunkt, bevor am 4. April die Proben für die Sommer-Saison der Festspiele in Feuchtwangen beginnen.

Glenn Gould (1932-1982) wurde nicht nur weltberühmt für sein geniales Klavierspiel, sondern auch für seine inszenierten Auftritte und seine

exaltierte Lebensweise. Dass er seine vielen „Marotten“ durchaus selbstironisch sah, kann man in seinen Briefen entdecken. Er schrieb an Verehrer

und Verehrerinnen, an seinen Klavierhersteller, an Freunde, Freundinnen und Bekannte. Die Briefe zeigen den kanadischen Komponisten und

Pianisten von einer wenig bekannten Seite. Auch im Schreiben war Gould ein brillanter, überaus witziger Ausnahmekünstler.

Im Rahmen der Reihe Kreuzgangspiele extra liest der Schauspieler Thomas Hupfer Auszüge aus dem Briefwechsel Goulds. Der Pianist Julius Asal

begleitet die Lesung mit Werken von Pianisten, die Glenn Gould sehr geschätzt hat. Konzipiert hat den Abend die Autorin und Journalistin Hanne Kulessa.