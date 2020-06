Kreuzgangspiele legen Sonderprogramm auf: Neue Formate, neue Projekte

Seit dem 14. Mai 2020 ist klar: Nach Pfingsten darf wieder geprobt werden und auch Theater ist möglich. Deshalb haben die Kreuzgangspiele nun ein Sonderprogramm aufgelegt, das in 80 Vorstellungen zwischen dem 1. Juli und dem 16. August Theaterstücke für Kinder und Familien sowie Abendproduktionen für Erwachsene im Kreuzgang und im Nixel-Garten bietet. Zu erleben ist das gesamte Ensemble der Kreuzgangspiele in einem umfangreichen und vielfältigen Programm, gemeinsam und in Stücken mit ein bis zwei Akteuren.

Die Verantwortlichen der Kreuzgangspiele haben diesen Sonderspielplan streng nach den behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie entworfen. Die Eindämmung der Pandemie war im April der Grund dafür, dass der ursprüngliche Spielplan 2020 mit »Dracula«, »Ende gut, alles gut«, »Das Sams – Eine Woche voller Samstage«, »Die Räuber« und »Frederick« – erste Premiere wäre am 10. Mai gewesen – komplett mit allen Terminen auf den Sommer 2021 verschoben worden ist. Durch den extrem erfolgreichen Vorverkauf der genannten Stücke wäre eine Durchführung der Vorstellungen nach den aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht möglich gewesen.

Zu den Highlights der kommenden, neu konzipierten Saison gehört unter anderem die Aufführung des Stückes »Passionen«, frei nach Boccaccios »Decamerone«. Dieses Werk ist heute, im Zeitalter von Corona, aktueller denn je. Auf der Kreuzgang-Bühne werden sich unterschiedliche Charaktere begegnen – sie treffen sich wie bei Boccaccio je aus einem anderen Grund: aus Liebe, aus Hoffnung auf Glück oder Freiheit, als Ausbruch aus dem alten Leben oder als Flucht vor vergangenem Leid, aus Neugier, aus Lust... wie in der Geschichtensammlung widmen sie sich jede Woche einem neuen, spannenden Thema, mal musikalisch, mal szenisch, mal poetisch, mal experimentell. Alles ist möglich.

Darüber hinaus wird es eine ganze Reihe von Aufführungen im Nixel-Garten geben. Dieser wird in diesem Jahr nach einer langen Umbauphase zur Gänze fertiggestellt sein. Erst kürzlich wurde über der Außentribüne hinter der ehemaligen Scheune ein Sonnensegel installiert; der Weg entlang der historischen Stadtmauer ist fertiggestellt und ein kleiner Stadtpark ist entstanden. Dort werden unter anderem die Aufführungen »Joop Admiraal: Du bist meine Mutter«, »Glanz Reloaded: Das Leben in einer Seifenblase«, »Gut gegen Nordwind«, »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke« und »Lot Vekemans: Judas« gezeigt. Hinzu kommen zwei Stücke für Kinder, »Zwergenparty auf der Pirateninsel« sowie »Nulli und Priesemut: Gibt es eigentlich Brummer, die nach Möhren schmecken?« und zwei Konzerte in Kooperation mit KunstKlang, »In dem Mondenschein im Walde Sah ich jüngst die Elfen reiten« sowie »Schubertiade: Schöne Welt, wo bist Du?«

