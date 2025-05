Kreuzgangspiele: Rahel

Für Heinrich Heine war sie die „geistreichste Frau des Universums“, in ihrem berühmten Salon empfing sie die Geistesgrößen ihrer Zeit, sie war eine Meisterin der Geselligkeit und des Gesprächs: Rahel Varnhagen.

Das Stück von Anette Daugardt und Uwe Neumann entführt das Publikum in Rahel Varnhagens legendären Salon, in dem in der menschlichen Begegnung auf Augenhöhe alle Schranken und alle Klassen aufgehoben werden. Und das Stück entführt in das abenteuerliche und spannende Leben einer schillernden Persönlichkeit. Von Vielen wurde sie bewundert und verehrt. Von ebenso Vielen wurde sie abgelehnt, weil sie Jüdin war.

Folgen Sie uns mit dieser berührenden Aufführung in der stimmungsvollen Nixel-Scheune an einen der kulturell und intellektuell aufregendsten Orte des 18. Jahrhunderts und lernen Sie die charismatisch-kluge wie wirbelnd-mitreißende Rahel Varnhagen kennen. Sie werden sich noch lange an diese Begegnung erinnern!

„Was ist interessanter als ein neuer Mensch?“