Kreuzweg.Kreuzweg. Eine Erzählung aus dem Ländle mit Rolf Zelter und Silvia Beyermann

Rolf Zelter, Jahrgang 1933, ist in Staufen und Freiburg/Breisgau aufgewachsen. Er studierte in Freiburg, Kiel und Paris Rechtswissenschaften und Kriminologie, leitete von 1968 bis 1996 die damalige Jugendstrafanstalt Schwäbisch Hall.

Er verfasste Hörspiele, Theaterstücke, das Drehbuch für den ZDF-Spielfilm „Freizeitraum Bau 2“ (1970) sowie den Roman „Ohne Mauern – hinter Gittern“ (1983).

Kreuzweg: Gegen das Vergessen! „Dies ist die Geschichte von Fridolin Lederer, der 1942 in Russland gefallen ist und dem, anders als seinen gefallenen Kameraden, kein Grab geschaufelt wurde mit einem aus Birkenholz hastig gezimmerten Kreuz mit seinem Helm auf der Spitze, sondern dessen Leichnam auf Befehl des Kommandeurs lediglich verscharrt wurde. Nur durch mein Zutun ist seine Geschichte in der Heimat bekannt und dort wird er seither mit fast religiöser Inbrunst verehrt.“

Die Erzählung über einen jungen Rechtsreferendar, der sich im Schwäbisch Hall der Achtzigerjahre auf eine besondere Spurensuche macht.

Silvia Beyermann liest aus der Erzählung, Rolf Zelter begleitet die Lesung mit Kommentaren und eigenen Erfahrungen.

In Kooperation mit dem Geschichts- und Kulturverein Langenburg e.V.

25210161LA. Sonntag, 18. Januar 2026, 17 Uhr. Alte Schule Langenburg

