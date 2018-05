Krieg im Frieden - Internationales DramatikerInnenlabor 2017/2018

Das Internationale DramatikerInnenlabor bietet renommierten TheaterautorInnen einen sprachen- und länderübergreifenden Schreib-, Reflexions- und Entwicklungsraum zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Von Frühjahr 2017 bis Sommer 2018 widmen sich Ebru Nihan Celkan (Istanbul), Sivan Ben Yishai (Tel Aviv), Anastasya Kosodyi (Saporischschja) und Mehdi Moradpour (Berlin) dem Themenkomplex „Krieg im Frieden“. Ausgehend von einem Schreiblabor am Literarischen Colloquium Berlin und Austauschforen mit zivilgesellschaftlichen AkteurInnen in der Türkei, Israel und der Ukraine werden sie sie den Fragen nachgehen: Für wen bedeutet der Frieden in ihren Ländern Krieg? Über welchen Krieg wird nicht gesprochen? Und was ist die Rolle der Kunst in Zeiten des Umbruchs?Die entstehenden Texte werden in Ausschnitten und in Form von Lesungen im Rahmen des Festivals präsentiert. Daneben sprechen die AutorInnen über ihre Schreiberfahrung.