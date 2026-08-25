Krieg. Stell Dir vor, er wäre hier

Was wäre, wenn du aus deiner Heimat fliehen und in einem fremden Land neu anfangen müsstest? Ganz ohne die Landessprache zu verstehen, ohne Arbeit, Familie und Freunde bei null anfangen. Geht das überhaupt?

Ein junger Mann flieht vor einem Krieg in Europa und strandet schließlich in einem Flüchtlingslager in Ägypten. Ohne Aufenthaltsgenehmigung gelingt es ihm jedoch nicht, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, da ihm der Zugang zu Arbeit und Bildung versagt bleibt. Das unangenehme Gefühl, nirgendwo dazuzugehören und nicht mehr zurück zu können, ergreift mehr und mehr Besitz von ihm. Kann er dieses Gefühl aus eigener Kraft überwinden und gelingt es ihm, in diesem fremden Land wahrhaftig anzukommen?

Das Klassenzimmerstück Krieg ist ein faszinierendes Gedankenexperiment, das die Rollen rund um die Themen Integration und Flucht vollständig auf den Kopf stellt. Bei diesem Stück handelt es sich um eine mobile Theaterproduktion, die gezielt für Schulklassen entwickelt wurde und sich an Jugendliche ab 12 Jahren richtet. Auf Anfrage bringt das Theater dieses einzigartige Erlebnis direkt zu Ihnen.