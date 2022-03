Krieg und Frieden - Das Ende des Pazifismus?

Mit Heinrich Steinfest, Student:innen der HMDK, Joe Bauer, Marie Louise, Yeama, Mitgliedern der Staatsoper Stuttgart, Timo Brunke u.v.a.m

Die Einnahmen gehen an den AK Asyl Stuttgart und kommen ukrainischen Geflüchteten zugute.

Seit Putins Armee am 24. Februar die Ukraine überfallen hat, ist in der deutschen Politik und in den Medien von einer „Zeitenwende“ die Rede. Die Zeichen stehen auf Aufrüstung und Militarismus. Mit symbolischer Gestik hat die Berliner Regierung den Bundeswehretat auf 100 Milliarden Euro aufgestockt. Alle Bemühungen der vergangenen Jahrzehnte um Abrüstung werden von einer Mehrheit der herrschenden Politik als fataler Fehler gebrandmarkt. Bisherige Friedensarbeit gilt als Verirrung realitätsferner Träumer. Pazifisten ernten Hohn und Spott. Mitten in diesem Klima ist es unsere Pflicht, die Dinge differenziert und präzise zu betrachten: Eine totale Militarisierung wäre eine Bedrohung in allen Bereichen, sie würde die überlebenswichtige Klimapolitik beenden und könnte sich im Law-and-Order-Denken vor unserer Haustür fortsetzen.

Der Romancier Heinrich Steinfest, der auch großartige Essays verfasst, hat eigens für unseren Abend einen Essay geschrieben, den er vortragen wird. Menschen verschiedener Generationen lesen Lyrik und Prosa zum Thema „Krieg und Frieden“ aus der Literatur. Dazu gibt es Musik von internationalen Künstler:innen aus Pop und Klassik. „Jeder Krieg ist eine Niederlage. Denn Krieg vernichtet Leben.“ (Kurt Tucholsky)