Krimi & Cocktail - "Ladies only"

Am Freitag, 16. Mai 2025 heißt es „Ladies only“ in der Stadtbibliothek Am Laien!

Die Stuttgarter Autorin Martina Fiess bringt ihren neuen Roman „Tod auf Schloss Solitude“ mit nach Ditzingen.

Die Führung durch das Schloss Solitude endet für Bea Pelzer so ganz anders als geplant – mit einer Leiche!

Also ermittelt die clevere Stadtführerin auf eigene Faust und bringt die Stuttgarter Polizei damit ganz schön ins Schwitzen. Ob sie den Mörder vor dem Kommissar zur Strecke bringen wird? Oder bringt sie sich damit nur selbst in Gefahr?

Damit lediglich die Ermittler ins Schwitzen geraten, gibt es als Erfrischung mörderisch gute Cocktails an der Bar.

Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen, spannenden und komischen Krimi-Abend mit starken Frauen - auf und natürlich auch vor der Bühne!