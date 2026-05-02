Krimi Dinner | A Stammtischkrimi (bayerisch)

Sie möchten einen außergewöhnlichen Abend mit Ihren Liebsten verbringen? Dann ist das Kriminal-Dinner "A Stammtischkrimi" am 28.06.2026 in der Spielbank Feuchtwangen genau das Richtige für Sie!

Tauchen Sie ein in die urige und doch spannende Welt eines niederbayerischen Dorfes, in dem die gemütlichen Stammtischrunden plötzlich von einem unerwarteten Mord überschattet werden. Der angesehene Bankdirektor Berti Böswetter wird mitten im Dorf mit einem „Bierfuizl“ ermordet – und plötzlich steckt das ganze Dorf mitten in einem Kriminalfall.

Erleben Sie den Stammtischkrimi – ein Abend voller faszinierender Charaktere, bayerischer Gemütlichkeit und überraschender Wendungen. Gemeinsam mit den Dorfbewohnern gilt es, das Geheimnis hinter diesem ungewöhnlichen Mord aufzuklären und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Sie wollen aktiv an diesem Mordfall mitwirken?

Im Anschluss laden wir alle Interessierten zu einer Spielerklärung ein.

Bitte beachten Sie:

Zutritt in die Spielsäle nur mit gültigem Lichtbildausweis.

Spielteilnahme ab 21 Jahren.