Krimi-Dinner: Der Fluch von Süderstorm

Auf alle Krimi-Freunde, die Spaß daran haben, auf den Spuren von Sherlock Holmes und Miss Marple zu wandeln, wartet im historischen Ambiente der Burg Wertheim ein spannender und genussvoller Abend.

Sie können dabei mitten im verbrecherischen Geschehen ein Mehr-Gänge-Dinner genießen.

Ein bayrischer Rabbi bei den Ostfriesen – na, das kann ja heiter werden! Seit einem tragischen Schiffsunglück im Jahre 1874 lastet ein schrecklicher Fluch auf der Nordseeinsel Süderstorm. An jedem Freitag, den 13. im Monat November, stirbt ein Mensch auf mysteriöse Weise, und zwar genau zwischen 19.30 Uhr und Mitternacht. Dieses Jahr entschließen sich die Süderstormer ein gemeinsames Sakraldinner abzuhalten, bei dem alle Bewohner anwesend sind, und somit jeder jeden im Auge behalten kann. Der evangelische Insel-Pastor Ansgar Appelhoff hat die Bevölkerung in den Dorfkrug von Frauke Feddersen eingeladen. Die ständig streitende Familie des Insel-Bürgermeisters Borke Benke ist ebenfalls anwesend.

Plötzlich taucht unerwartet ein ein Rabbi aus Bayern bei dem Sakraldinner auf und mischt die gesamte Inselbevölkerung auf. Was will er? Immer mehr Intrigen kommen ans Licht. Es gibt Schmuggler auf der Insel. Ein ominöser Frauen-Geheimbund treibt sein Unwesen. Ein Piratensender beschallt die Insel. Und wer hätte es nicht vermutet, auch auf Süderstorm ist Ehebruch an der Tagesordnung.

In dieser rasanten und spannenden Beziehungskomödie könnte man fast den Fluch vergessen. Doch auch dieses Jahr wird er wieder ein Opfer fordern! Wen wird es treffen und warum? Wird es den Inselbewohnern von Süderstorm gelingen, den Bann zu brechen, oder wird das Unheil erneut über die Insel hereinbrechen? Oder wird vielleicht der Klabautermann helfen?