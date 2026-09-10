Krimi Dinner: "Faustdickes Verbrechen"

Bei „Faustdickes Verbrechen“ erwartet euch ein Krimi-Dinner mit Schauspiel, Humor, überraschenden Wendungen und einem hochwertigen Drei-Gänge-Buffet.

Der Plan für den Abend ist also ziemlich einfach: gut essen, gemeinsam lachen und nebenbei einen Mordfall lösen. Und keine Sorge: Niemand muss auf die Bühne oder eine Rolle übernehmen. Wer aktiv miträtseln möchte, kann das tun. Wer lieber entspannt zusieht und die Show genießt, ist genauso richtig. Während der Fall immer komplizierter wird, wartet ein hochwertiges Drei-Gänge-Buffet auf euch. Im Ticketpreis von 89,90 Euro pro Person sind sowohl die komplette Krimi-Dinner-Show als auch das Essen bereits enthalten.

Ihr bekommt nicht nur eine Eintrittskarte, sondern einen ganzen Abend mit Unterhaltung, Spannung und gutem Essen. Und weil ein gelungener Abend auch eine kleine Überraschung verdient, wird unter allen anwesenden Gästen zusätzlich ein Weinpaket verlost. Der Gewinner wird zufällig gezogen – ihr müsst den Täter dafür also nicht unbedingt richtig entlarven. Das Krimi-Dinner ist perfekt für einen Abend mit Freunden, als besonderes Date, für Familien, Kollegen oder als Geschenk für jemanden, der keine Lust auf das nächste langweilige Standardprogramm hat. Die Show beginnt am Donnerstag, den 15. Oktober 2026, um 18:00 Uhr und läuft voraussichtlich bis etwa 22:00 Uhr. Kommt bitte etwas früher, damit ihr entspannt ankommen, eure Plätze einnehmen und euch auf den Abend einstimmen könnt. Beginn: 18:00 Uhr Japengo Steakhouse & Events auf dem Ackel-Areal in Tübingen 89,90 Euro inklusive Show und hochwertigem Drei-Gänge-Buffet Die einzige Frage ist: Findet ihr den Täter, bevor der letzte Gang abgeräumt wird?