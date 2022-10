Krimi-Dinner: Rache um Mitternacht

Krimi-Freunde, die Spaß daran haben, auf den Spuren von Sherlock Holmes und Miss Marple zu wandeln.

Dabei mitten im verbrecherischen Geschehen ein Mehr-Gänge-Dinner zu genießen, erwartet im historischen Ambiente der Burg Wertheim ein genussvoller und spannender Abend.

Die spannende Mafia-Komödie „Rache um Mitternacht“ entführt Feinschmecker und Freizeit-Kriminologen an zwei verschiedene Schauplätze: in die bayerische Bierkneipe Zinnkrug und in das italienische Ristorante Salice Blu. An diesen Orten gehen Dinge vor sich, die man dort nicht vermuten würde…