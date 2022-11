Krimi-Dinner: Tödliche Familienbande

Krimi-Freunde, die Spaß daran haben, auf den Spuren von Sherlock Holmes und Miss Marple zu wandeln und dabei mitten im verbrecherischen Geschehen ein Mehr-Gänge-Dinner zu genießen.

Es erwartet Sie im historischen Ambiente der Burg Wertheim ein genussvoller und spannender Abend.

Die turbulente Krimi-Krimikomödie „Tödliche Familienbande“ entführt Feinschmecker und Freizeit-Kriminologen an zwei verschiedene Schauplätze: in die Kubanische Bar "La bodeguita del Medio" und in die Gaststätte "Zur Alten Schmiede". An diesen Orten gehen Dinge vor sich, die man dort nicht vermuten würde…

In dem Live-Beziehungskrimi erleben die Zuschauer eine eiskalte Millionärserbin und Unternehmerin sowie deren Ehemann, einen Midlife geplagten Duckmäuser. Außerdem noch eine leicht nymphomanisch veranlagte rassige Korsin und einen irren Waffenhändler.