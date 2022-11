Krimi Dinner

Das Hotel Restaurant Talblick heißt Sie herzlich willkommen!

Mit zahlreichen Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt, zieht die Location zahlreiche Touristen in den Bann - und nun auch Sie! Besuchen Sie doch unser packendes Krimidinner Bad Boll in Bad Ditzenbach-Auendorf am Rande des Schwarzwaldes. Lassen Sie sich vom wunderschönen Ambiente verzaubern und genießen Sie dabei ein unvergleichbar leckeres Gänge-Menü, während Sie an einem hochkarätigen Kriminalfall miträtseln. Das Restaurant begeistert vor allem mit seinen regionalen Gaumenfreuden, die Ihre Nerven zum Lösen der schaurigen Todesfälle garantiert stärken werden.