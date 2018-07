Krimi-Lesung der Buchstützer

Die Buchtützer lesen aus dem Krimi Die Falle von Robert Thomas. Kurz nach der Ankunft in ihrem Feriendomizil - einem einsamen Chalet in den französischen Alpen - meldet der frisch vermählte Daniel der Polizei das Verschwinden seiner Ehefrau Elisabeth. Als sie kurz darauf vom fürsorglichen Dorfpfarrer zurückgebracht wird, traut Daniel seinen Augen nicht ...

Einlaß ab 19 Uhr.

Der AutorRobert Thomas wurde am 28.9.1927 in Gap in den französischen Hochalpen geboren.Schon als Kind hatte er den Wunsch, Autor, Schauspieler oder Regisseur zu werden. Im Alter von 17 Jahren verließ er seine Eltern und ging nach Paris. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, nahm er eine kleine Stelle bei der Post an. Daneben arbeitete er als Filmstatist, bekam einige kleine Rollen und nutzte die verbleibende Zeit zum Schreiben. Es entstanden etliche Stücke, die nie aufgeführt wurden. Sein Kriminalstück DIE FALLE reichte er bei einem Pariser Theater ein, vergaß aber, seinen Namen darauf zu schreiben. Nur dadurch, dass er nachfragte, wie das Stück gefallen habe, erfuhr er, dass er sofort einen Aufführungsvertrag unterzeichnen könne. Das mit spannender Raffinesse aufgebaute Stück wurde in seinem Genre ein Welttheaterhit. Allein die Übersetzungsrechte brachten ihm so viel Geld ein, dass er finanziell unabhängig schreiben konnte. Der Erfolg blieb ihm bei seinen Werken auch weiterhin treu. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller war Robert Thomas auch Direktor des „Theatre Eduard VII“ in Paris, drehte für Darryl Zanuck (Fox-Film) als Filmregisseur die Filme „La Bonne Soupe“ und „Patate“ und war auch als Schauspieler überaus erfolgreich. Robert Thomas starb am 03. Januar 1989 in Paris.(Quelle: Wikipedia)