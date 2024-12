Krimi-Lesung mit Sophie Heinig: Tod auf den Wellen

Im April 1912 bricht die majestätische Titanic zu ihrer Jungfernfahrt auf und die ganze Welt verfolgt den historischen Moment. Mit dabei ist die junge Anaïs Cidane, die in New York einen Neuanfang wagen will. Lange kann sie ihre Vergangenheit nicht hinter sich lassen, denn an Bord gibt es einen Mord aufzuklären.

Bei ihren Ermittlungen kommt sie dunklen Verstrickungen auf die Spur und überschreitet Grenzen von Reichtum und Klasse.

Nicht nur ihre eigene Sicherheit steht auf dem Spiel, sondern auch das Leben ihrer Mitreisenden…

Die Studentin Sophie Heinig hat bereits in ihrer Schulzeit zu schreiben begonnen. Aktuell studiert sie in Stuttgart. Neben dem Studium übt sie den „besten Beruf jemals“ aus. Sie ist Krimi-Autorin. Ihr e-Book-Debüt „Die Flucht der Bauerntochter“ schaffte es in der Top 100 der Amazon-Charts. Ihr neuer Krimi „Tod auf den Wellen“ ist 2024 im Zeilenfluss-Verlag erschienen.

Anmeldung: events-stabi.ludwigsburg.de