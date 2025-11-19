Krimiabend mit den Mörderischen Schwestern

Die Mörderischen Schwestern gehen über Leichen. Aber natürlich nur auf dem Papier oder auf der Bühne der Stadtbibliothek Sinsheim.

Bei der Ladies Crime Night tauchen die Krimi-Autorinnen für jeweils zehn Minuten in die Welt des Verbrechens ein. Ihre Geschichten sind humorvoll, blutig, dramatisch und immer fesselnd bis zum Sch(l)uss. Umrahmt von ausgewählter Livemusik verspricht die Ladies Crime Night eine Menge Spannung und ist ein Vergnügen für die Ohren. Die Mörderischen Schwestern sind ein Netzwerk von Autorinnen, Buchbranchenprofis und Leserinnen, das den von Frauen geschriebenen Kriminalroman fördert und unterstützt. Und das seit mehr als 25 Jahren. Über 700 Mitglieder hat der Verein in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 60 Mörderische Schwestern leben in Baden-Württemberg. Und jede von ihnen ist anders und schreibt anders.

Auch Männer sind im Publikum herzlich willkommen.