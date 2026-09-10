Krimiautorenlesung mit Klaus Wanninger

Der Autor Klaus Wanninger liest in angenehmer Atmosphäre aus seinen Werken. Gut versorgt mit Snacks und Getränken können sie einen schönen Abend genießen.
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Die Kirche Bleibt Im Dorf e. V. Kniebisstraße 17, 71522 Backnang
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Die Kirche Bleibt Im Dorf e. V. Kniebisstraße 17, 71522 Backnang
Der Autor Klaus Wanninger liest in angenehmer Atmosphäre aus seinen Werken. Gut versorgt mit Snacks und Getränken können sie einen schönen Abend genießen.
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