Krimidinner: Alpenkrimi "Knödelmord beim Gipfeltreffen"

Ausgerechnet die gemütliche Alpenhütte unweit des Matterhorns , in der Sie sich heute Abend zum köstlichen Dinner eingefunden haben, ist Schauplatz eines kaltblütigen Mordes.

Hüttentoni, Ihr Gastgeber, ist schockiert und einigermaßen ratlos. Wie konnte das denn passieren? Warum nur? Und, wer war es? Es haben sich doch außer Ihnen nur eine Handvoll Persönlichkeiten aus dem Tal zu einem Gipfeltreffen hier auf der Hütte eingefunden. Da ein plötzlicher Wetterumschwung in den Bergen nichts ungewöhnliches ist, kommt es, wie es kommen muss: Hüttentoni selbst wird mit Ihnen, den Gästen des heutigen Abends, diesen hinterhältigen Mordfall aufklären müssen, denn bei diesem Schneesturm, der aus heiterem Himmel eingesetzt hat, ist es dem Team der Mordkommission nicht möglich, mit dem Hubschrauber in den Bergen zu landen. Nur gut, dass es somit auch für den Mörder kein Entrinnen vom Tatort gibt. Oder besteht so womöglich noch die Gefahr für ein weiteres Verbrechen?

Um das zu verhindern, ist Ihr kriminalistischer Spürsinn gefragt. Helfen Sie Hüttentoni dabei, den Verbrecher dingfest zu machen. Helfen Sie ihm im Laufe des Abends, zwischen den Gängen Ihres leckeren Menüs den kniffligen Fall aufzuklären, denn soviel sei verraten:

Zum Glück für Ihr kulinarisches Erlebnis ist Ihr Koch an diesem Abend nicht das Todesopfer in diesem spannenden Krimi.