Krimidinner: Biss zum letzten Zug

Mr. Hektor Entenbi ist tot! Da Sie verwandt oder bekannt mit dem Verstorbenen waren, hat Sie sein engster Freund Mr. de Courcy zu der Besprechung beim gemeinsamen Dinner geladen.

Die Ermittlungen von Inspektor Tinkibell dauern an und waren bisher unzureichend. Dieser hält den Geschäftspartner von Hektor Entenbi für den Mörder – kann dessen Schuld aber nicht beweisen. Bevor Sie jedoch auf den aktuellen Ermittlungsstand gebracht werden, muss zunächst das Leben des Verstorbenen rekonstruiert werden. Eigentlich kein Problem, wäre da nicht dieser plötzliche zweite Todesfall.

Wer hat Mr. Entenbi getötet? Und warum? Was haben die beiden Todesfälle miteinander zu tun?

Die beauftragte Privatermittlerin Miss Marbel und ihr Assistent Mr. Stinger haben alle Hände voll zu tun: Sie befragen Zeugen, sichten Beweise und lassen sich von Miss Marbels Schwester Karten legen. Am Ende sind es jedoch die Anwesenden, die die Wende einleiten.

Die beiden Impro-Künstler binden die Anwesenden immer wieder spontan in den Comedy-Krimi ein, sie bedienen sich vielfältiger Ausdrucksmittel, spielen gleich mehrere Charaktere und haben ein genaues Gespür für die Anwesenden. Unvorhersehbare Entwicklungen, erstaunliche Wendungen und das bis zum letzten Zug…