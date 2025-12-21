Krimidinner: Das Burlesque Dinner

Diese Dinnershow bietet ein Unterhaltungstheater der Extraklasse, bei der die sinnliche Verführungskunst voller Eleganz, Weiblichkeit und Provokation serviert und mit deftigen Witzen und viel nackter Haut gewürzt wird.

Die Reise des Abends wird Sie ins frühe 20. Jahrhundert und damit zum Ursprung der Burlesque-Kunst führen. Lassen Sie sich neue Welten aufzeigen und genießen Sie eine humorvolle und glamouröse Show, bei der die talentierten Künstlerinnen mit den geheimen Wünschen und Fantasien der Zuschauer spielen. Schon das Ausziehen der Handschuhe kann dabei zur erotischen Attraktion werden. Bei dieser Kunstform feiern wir alle Menschen und alle Körperformen mit allen Ihren Unterschieden.

Im Wechsel mit drei verschiedenen Showakten wird ein exzellentes 3-Gänge-Menü serviert, das den Abend perfekt abrundet und das Burlesque Dinner zu etwas ganz Besonderem macht.

Sie sind auf den Geschmack des Burlesque Dinners gekommen? Dann scheuen Sie sich nicht und lassen Sie uns gemeinsam durch Klatschen und Jubeln für ausgelassene Stimmung und einen erinnerungswürdigen Abend sorgen, bei dem Ihnen ordentlich eingeheizt wird.