Krimidinner: Hauptkommissar Schröder ermittelt

Das neue „Kriminal COMEDY Dinner“ handelt von dem kauzigen Hauptkommissar Schröder, der einen rätselhaften Mord aufklären muss.  Natürlich tut er das  nicht ohne die Lachmuskulatur  des Publikums reichlich zu strapazieren.

Hauptkommissar Schröder eilt, ausgerechnet an seinem Geburtstag, zum Tatort und wird dort selbst fast Opfer eines Gewaltverbrechens. Gut, dass er mit seinem neuen Kollegen Pit Zimmermann ein Codewort ausgemacht hat. Sein inkompetenter Chef, die Spurensicherung und seine „reizende“ Mutter machen ihm unterdessen  das Leben schwer und als ob das nicht reichen würde, ist jetzt auch noch Susi verschwunden – wer ist Susi? Ob Hauptkommisar Schröder diesen verzwickten Fall lösen kann finden Sie am besten selbst heraus.

