Krimilesung - "Schwabenteufel auf dem Hohenasperg"

Vor dem Museum auf dem Hohenasperg liest am Sonntag, 19. September 2021, um 15 Uhr der Autor Klaus Wanninger: Zu Füßen des Hohenaspergs liegt die Leiche eines Unbekannten. Am Abend zuvor hatte der Mann einen Bauunternehmer im Fernsehen heftig angegriffen. Dieser ist verschwunden… Die Kommissare Steffen Braig und Katrin Neundorf decken im 20. „Schwabenkrimi“ von Klaus Wanninger ein gefährliches Geflecht um Fahrverbote und skrupellose Lobbyisten auf. Nebenbei geht es, wie in allen „Schwabenkrimis“ auch um Geschichte. Lassen Sie sich bei einer Freiluftlesung des bekannten Krimiautors überraschen!