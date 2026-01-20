Kriminacht für Kinder – Auf Verbrecherjagd

Erlebe eine aufregende Nacht in der Bibliothek, voller Abenteuer und Ermittlungen!

In dieser Kriminacht macht ihr euch auf die Suche nach Verbrecher:innen. Sei es als Reporterin mit Video-Live-Dreh am Tatort, als Zeugen in der Polizeistation, als Journalist für die Lokalzeitung oder als angehende Krimiautor:innen.

Um euch auf die Veranstaltung einzustimmen, erwartet euch ein informatives Programm mit zahlreichen interaktiven Mitmachaktionen. Im dritten Teil der Kriminacht werden eure selbst erstellten Krimis, Spiele und Filme präsentiert. Die Verbrecherjagd endet mit einer spannenden Übernachtung in der Bibliothek.