Kriminal Dinner im Weingut Fischer

Das Kriminal Dinner geht 2023/2024 mit dem seit über 10 Jahren erfolgreichen Krimi Dinner Format in die nächste Runde und präsentiert neue spannende Fälle, die es zu lösen gilt.

An über 300 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden schon zahlreiche Morde ermittelt und aufgeklärt. Auch das Weingut Fischer in Heilbronn wird nun zum Tatort, an dem es schon bald zu einem mysteriösen Todesfall kommen wird. Die Ermittlung zu einem spannenden Kriminalfall, der von Schauspielern angeleitet werden, findet am 24.11.2023 statt.

Das Weingut Fischer in Heilbronn soll zum Schauplatz eines Mordes werden? Die einzigartige Location überzeugt mit urigem Weinkeller und gemütlicher Atmosphäre, die das Kriminal Dinner zu einem unvergesslichen Erlebnis mit fesselnder Unterhaltung und einem köstlichen Gänge-Menü werden lässt, aber Vorsicht: Unter den Gästen befindet sich ein/e Mörder/in. Das Schauspielteam stellt gemeinsam mit den Gästen, die ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen, alle nötigen Ermittlungen an, um den Übeltäter zu fassen. Das gastfreundliche Team des Restaurants rundet den Abend durch ein köstliches Gänge-Menü perfekt ab.

Einlass ist um 18:30 Uhr im Weingut Fischer.