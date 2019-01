Gefährlicher Hinweis aus dem Jenseits - Kriminal Dinner

Gefährlicher Hinweis aus dem Jenseits Mysteriöse Umstände haben zu einem Mord geführt und dieser muss nun aufgeklärt werden. Dabei ist Ihre Hilfe gefragt. Ein exklusives 4-Gänge-Menü in gemütlicher Atmosphäre rundet den Abend perfekt ab. Madame Anais ist ein berühmtes Medium aus London und ist extra nach Löwenstein gereist, um die Zukunft vorauszusagen. Oft sind diese Prophezeiungen rosig, doch in diesem Fall wird die Zukunft plötzlich von der Vergangenheit eingeholt. Ein gefährlicher Hinweis aus dem Jenseits sorgt für Aufruhr und endet für einige der Gäste tödlich. Wer im Publikum hat etwas zu verbergen? Lassen Sie sich in die geheimnisvolle Welt der Madame Anais entführen. Aber Vorsicht: Nicht nur die Halb- und Unterwelt hat in diesem Fall etwas zu verbergen. Behalten Sie trotz der unerwarteten Wendungen und Täuschungen den Durchblick? Kommen Sie dem Täter auf die Schliche? Viel Krimispaß!