Einen Mordfall lösen, während man genüsslich ein Dinner zu sich nimmt? Das ist ab 8. November im Restaurant Trappensee und ab 30. November in der Weinstube Amalienhof möglich. Beim Kriminal Dinner wird man mit einem fabelhaften 3-Gänge Menü verwöhnt, während man sich verschiedene Krimi-Theaterstücke anschauen kann und dabei miträtselt, um den Fall zu lösen. Egal ob es der klassische Krimi sein soll oder eher in die Richtung Comedy, Magie, Mittelalter oder Dialekt - beim Kriminal Dinner ist für jeden Geschmack etwas geboten. Und nun haben auch Sie in Heilbronn und Umgebung die Möglichkeit dieses Event in nächster Nähe genießen zu können.