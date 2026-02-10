Dinner & Show mit Frl. Wommy Wonder

Einzigartige Jubiläumsshow am 02.10.2026 im Landgasthof Roger.

Seit 1984 auf der Bühne und kein bisschen leiser: 2024 feiert das Urgestein der Travestie ein besonderes Jubiläum unter dem Motto "Was... schon 40?". Ohne festes Programm, aber mit maximaler Spielfreude stellt Wommy jeden Abend individuell zusammen: neue Geschichten, neue Lieder, Rückblicke und frisch polierte Highlights – mal solo, mal mit Schwester Bärbel, mal mit Pianist oder Band. Häufig mit dabei: Elfriede Schäufele, die Kult-Raumpflegerin aus den SWR-Faschingssendungen. Jede Show ist eine Wundertüte – die tagesaktuelle Besetzung findest du auf www.wommy.de.

Freu dich auf

Kabarett, Comedy und Chanson – nah am Leben, am Puls der Zeit

Pointen im Stakkato, feine Satire, bunte Bonmots und Chansons mit Tiefgang

Emotionen zwischen herzhaftem Lachen und besinnlichen Momenten

Wer Niveau schätzt und gerne lacht, ist hier goldrichtig. Und wenn Wommy mal nicht weiterweiß, hat Elfriede garantiert eine schlagfertige Antwort – sehr zur Freude des Publikums.