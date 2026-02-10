Dinner & Show mit Frl. Wommy Wonder

Einzigartige Jubiläumsshow am 02.10.2026 im Landgasthof Roger.
Seit 1984 auf der Bühne und kein bisschen leiser: 2024 feiert das Urgestein der Travestie ein besonderes Jubiläum unter dem Motto "Was... schon 40?". Ohne festes Programm, aber mit maximaler Spielfreude stellt Wommy jeden Abend individuell zusammen: neue Geschichten, neue Lieder, Rückblicke und frisch polierte Highlights – mal solo, mal mit Schwester Bärbel, mal mit Pianist oder Band. Häufig mit dabei: Elfriede Schäufele, die Kult-Raumpflegerin aus den SWR-Faschingssendungen. Jede Show ist eine Wundertüte – die tagesaktuelle Besetzung findest du auf www.wommy.de.
Freu dich auf
- Kabarett, Comedy und Chanson – nah am Leben, am Puls der Zeit
Pointen im Stakkato, feine Satire, bunte Bonmots und Chansons mit Tiefgang
- Emotionen zwischen herzhaftem Lachen und besinnlichen Momenten
Wer Niveau schätzt und gerne lacht, ist hier goldrichtig. Und wenn Wommy mal nicht weiterweiß, hat Elfriede garantiert eine schlagfertige Antwort – sehr zur Freude des Publikums.