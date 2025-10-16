Krimis, Musik, Witze und ein spannender Gast

Man könnte es sich auf der Bühne so einfach machen als Autor. Hingesetzt, Cordjackett, weißer Schal um den Hals, und dann einfach vor sich hin lesen.

Oder man hat Spaß daran, mit einem wilden Mix und spannenden Gästen zu unterhalten – wie Jürgen Seibold am 27. November im Kulturbesen Brackenheim mit seinem ungewöhnlichen Programm „Krimibesen“.

Seit 2007 sein erster Krimi erschien, spielt der schwäbische Buchautor Jürgen Seibold für seine Veranstaltungen mit immer neuen Formaten. Er macht Lesungen mit Musiker- oder Chorbegleitung, inszenierte „Ohrenkinos“ mit Geräuschemacher, mischt viel Standup-Comedy zwischen die vorgetragenen Buchpassagen oder nimmt seine Leserinnen und Leser für „Mordstouren“ mit zu den Schauplätzen seiner Romane. Er zettelte mit einer Kabarettistin schwäbische Comedy-Krimidinner an, die neun Jahre lang durchgehend ausverkauft waren, schreibt Theaterstücke und stand teils auch selbst dafür auf der Bühne. Seit vergangenem Jahr hat er ein neues Liveprogramm: den „Krimibesen“.

Krimis in der Besenwirtschaft, so weit erklärt sich ein Teil der geplanten Veranstaltung schon aus dem Titel des Programms. Doch für den 27. November wird darüber hinaus in der Besenwirtschaft Brackenheim eine ziemlich wilde Mischung versprochen: Kurzkrimis, ein spannender Gastautor, Musik und Witze sorgen für muntere Unterhaltung, ein deftiger „Besenteller“ für zünftigen Genuss – und wer kein Fleisch mag, kann auch eine vegetarische Alternative bekommen.

Humor in Krimis, das zieht sich seit 2007 durch Seibolds Romane wie seinen im Schwäbischen Wald spielenden Erstling „Endlich ist er tot“ oder die aktuelle Reihe um den Remslinger Buchhändler Robert Mondrian, der früher „Top-Agent von Deutschlands geheimstem Geheimdienst“ war. Jürgen Seibold hat sich Hauptfiguren wie den neugierigen Esslinger Bestatter Froelich ausgedacht, den wehleidigen LKA-Kommissar Lindner oder den Niedersachsen Hansen, der sich als Kommissar im Allgäu mit den Alteingesessenen nicht immer leichttut. Einigen der Figuren hat er schwäbische Krimisongs auf den Leib geschrieben, wie den Bluesrock „Gisela“, den er auch zum „Krimibesen“ mitbringt.

Aber … Witze? „Das hat mit einem Erlebnis zu tun, das ich mir durch eine spontane Einlage in einem Krimidinner eingebrockt hatte. In einer improvisierten Szene erzählte ich den ‚Umberto‘-Witz, den manche vielleicht kennen – und den an diesem Abend niemand, wirklich niemand im Publikum verstanden hat. Die Pointe gelang mir eigentlich, doch danach: dröhnendes Schweigen.“ Die Anekdote wiederum fand Martin Hofpower lustig – er ist als Bassist (Wendrsonn) und Gitarrist (Dr. Mablues & The Detail Horns) ein gefragter Musiker, begleitet Seibold immer wieder musikalisch für Lesungen und brachte mit einem Witz sogar mal Otto Waalkes zum Lachen. „Dieser Legende einen Witz zu erzählen, das muss man sich erst mal trauen,“ sagt Seibold und schüttelt grinsend den Kopf. Also trifft der Krimiautor mit dem posthumoristischen Belastungssyndrom im „Krimibesen“ auf eine ausgewiesene Witzekoryphäe – und hofft dadurch natürlich auf Heilung. Am besten mit der Nebenwirkung, dass sich das Publikum köstlich amüsiert, gern auch zu „Umberto“.

Die Tickets für die ersten „Krimibesen“ in Winnenden waren schnell weg, seither waren auch einige weitere Abende ausverkauft. Das wäre natürlich auch der Wunsch für den 27. November, wenn das schräge und unterhaltsame Liveprogramm in den wunderschönen Gewölbekeller der Besenwirtschaft Brackenheim kommt, im Weingut Kern-Schaufler auf der Meimsheimer Rosenhöhe. Dann ist der Autor und Grafiker Oliver Kern zu Gast, der unter dem Pseudonym Luis Sellano regelmäßig Spiegel-Bestseller wie „Portugiesisches Schweigen“ (2025) schreibt.

Das ist also der Plan für den 27. November: die Autoren Luis Sellano und Jürgen Seibold mit launigen Kurzkrimis und Romanpassagen, Martin Hofpower an der Gitarre für Seibolds Krimisongs, dazu leckeres Essen aus der Besenküche (Krautschupfnudeln, grobe Bauernbratwurst, Maultasche) – und vielleicht versteht diesmal auch jemand den Witz um „Umberto“ …

KRIMIBESEN – Jürgen Seibold und Gäste

27. November 2025, 19.00 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)

74336 Brackenheim-Meimsheim, Besenwirtschaft Brackenheim, Kern-Schaufler, Rosenhöhe 64

Lesung, Talk, Musik & Witze … und Besenteller

Mit Martin Hofpower (Gitarre&Gags), Oliver Kern alias Luis Sellano (Krimi&Kunst) und dem KernSchaufler-Team