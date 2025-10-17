Krimispiele und Escape-Room mit Edith und Matthias Fohrer

Du liebst Krimis, Rätsel oder Escape-Rooms? Dann bist du hier genau richtig. Wir entführen dich in diese Welt. Bist du bereit dafür?

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

25220001LA. Freitag, 17. Oktober 2025, 19 bis 22 Uhr. Brettspielcafé Hornoxn, Langenburg

Anmeldung unter

Spieleabend Escape-Room, Krimi- und Rätselspiele

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218